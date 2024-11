Afaceristul spune că își dorește un președinte care să fie, citez, „și român”. Simion și Ciolacu sunt actori buni, iar Elena Lasconi face numai gafe atunci când i se pun întrebări, a transmis Dragomir. De asemenea, pedesiștii ar fi pornit acum o luptă împotriva lui George Simion, mai spune Dragomir.

„Păi sunt ăștia 3, Ciolacu, Ciucă și Simion. Pot să dau în scris, eu știu cine iese. Pentru așa ceva am pretenția să îmi dați cel puțin 20.000 de euro.”, a declarat Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir vrea un premiu de 20.000 de euro pentru a dezvălui secretul.

„Dacă Simion intră în turul 2 e mai periculos decât Ciucă. Pentru Ciolacu..

Numai că nu are partidul lui Ciucă. Părerea mea este că PSD o să pună piedici lui Simion. Simion a jucat cartea opoziției, de la Vadim încoace el a jucat-o cel mai bine. Ciolacu are partid puternic. Nu a greșit Ciolacu. Mă nu face greșeli. Uită-te la el, nu greșește. Ca actor, cel mai bine a jucat Ciolacu până acum. Geoană dacă nu se ducea la televizor avea cel puțin 5 procente în plus acum. Lasconi, când îi pun ăia întrebări, pe onoarea mea dacă nu dă cu leuștean de gard.”, a completat afaceristul.