„Am văzut de-a lungul timpului tot felul de mișcări, pornite de la o idee, dar transformate în altceva. Majoritatea țărilor dezvoltate au un program de renunțare la restiricții. Suntem după 2 ani de zile de furstrări, cu restrictii dure. Oamenii s-au cam săturat. Există o nebunie în a ieși, de a participa la viața socială directă, chiar oameni care au așteptat cu liniște resticțiile. Și în Canada au plecat de la restricții și au ajuns la politică. Și în Franța vor căpăta aceeași dimensiune. Va exista, cred, un risc de mișcări anarhice împrumutat în Europa și alte zone, pentru că oamenii sunt frustrați. În Europa, toate hotelurile sunt rezervate până la vară, cei care nu au resurse, sunt în stradă. Dacă politicienii nu abordează cu cap, lucrurile se vor precipita. Vedem că au crescut partidele de dreapta, partide antisistem. E ușor să pui cămașa de antisistem și să mobilizezi oameni, care oricum sunt nemulțumiți. Cineva e de vină? Politica! Trebuie să-ți asumi că ești expus la nemulțumirile oamenilor. Trebuie să găsești un motiv la care să adere marele mase populare. După ce aderă, e ușor să le dai ținte. Camionagii din Canada au fost parte a celor care sunt nemulțumiți. În multe state din lume, organizațiile de camionagii au fost folosite politic. Una e sa mergi cu 100 de camioane, alta e să mergi doar cu 100 de oameni. Eu, în anii 1990, în România trimitem 20 de camioane și blocai activitatea unui minister. Alții au gândit azi așa cum am făcut-o eu acum 30 de ani, când am format sindicatul șoferilor. Și eu am blocat Bucureștiul timp de 48 de ore. Minerii au fost scoși din București de sindicatul șoferilor. A fost un conflict între sindicatele minerilor și cel al șoferilor. Una dintre condiții a fost să organizez eu liniștea în București. Forța acestor organizații a șoferior de camioane este foarte mare. De fapt, forța politică a sindicatelor a fost măcinată de guverne și corporații. În Europa, vor fi astfel de mișcări, întrebarea este până unde se poate merge cu aceste proteste. Restricițiile au fost mai rezonabile, în România. PSD a înțeles că Certificatul verde este o problemă, că oamenii nu sunt de acord, că Omicron nu e chiar așa violent, a stat și s-a gândit la cea mia bună variantă. Marcel Ciolacu va face mereu astfel de mișcări. Multe decizii le iei pe baza analizei, dar și a intuiției. Există și politicieni care iau măsuri și după aia constată efectele. AUR iese în stradă și încearcă să mobilizeze oamenii împotriva resticțiilor, dar și a facturulor mari la energie”, a declarat Miron Mitrea în emisiunea „Culisele Puterii”.