„Niciodată nu se iese din criza bugetară dând povara pe populații. Niciodată nu se scad veniturile. Ceea ce a făcut guvernul Borojean până acum, a făcut de fapt începutul crizei economice”, a declarat Coșea.

Potrivit acestuia, România nu se confruntă cu factori externi care să justifice declinul economic:

„N-am avut nici taifun, n-am avut nici invazii, n-am avut nimic. Totul vine din măsurile acestui guvern.”

Ce urmează: consum redus, inflație accelerată și dobânzi mai mari

Profesorul Coșea a explicat că efectele politicilor actuale vor fi resimțite rapid de populație:

„Vom intra în criza economică. Asta ce înseamnă? Scăderea bruscă a consumului, scăderea bruscă a veniturilor, creșterea inflației. Toate lucrurile astea vor veni în 3 sau 4 săptămâni,” a apreciat profesorul din economie. Pe acest fond, Coșea a avertizat că se va resimți și o creștere semnificativă a dobânzilor:

„Listarea activelor românești la bursă este o greșeală în criză”

Mircea Coșea a criticat dur intenția guvernului de a lista la bursă active românești, considerând această măsură periculoasă și inoportună:

„Măsuri de scoatere la vânzare a activelor românești, care sunt românești sub o formă, să zicem, intelectuală... Listarea la bursă este o chestiune care nu se face în crize niciodată. Pentru că prețurile cresc, deci vinzi puțin.”

Declarațiile lui Mircea Coșea vin într-un moment în care tot mai mulți analiști avertizează asupra riscurilor generate de politicile fiscale și bugetare ale actualului executiv.