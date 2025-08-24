Mircea Coșea: Intrăm în criză din cauza măsurilor guvernului Bolojan. Ce fac ei acum este să justifice vânzarea de țară

Profesorul Coșea anunță marea criză. Românii sunt disperați
Profesorul în economie Mircea Coșea, fost ministru al Strategiei şi Reformei Economice, susține că măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan sunt cele care au declanșat criza economică. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Coșea prevede o scădere bruscă a consumului, a veniturilor și o creștere uriașă a inflației.

„Niciodată nu se iese din criza bugetară dând povara pe populații. Niciodată nu se scad veniturile. Ceea ce a făcut guvernul Borojean până acum, a făcut de fapt începutul crizei economice”, a declarat Coșea.

Potrivit acestuia, România nu se confruntă cu factori externi care să justifice declinul economic:

„N-am avut nici taifun, n-am avut nici invazii, n-am avut nimic. Totul vine din măsurile acestui guvern.”

Ce urmează: consum redus, inflație accelerată și dobânzi mai mari

Profesorul Coșea a explicat că efectele politicilor actuale vor fi resimțite rapid de populație:

„Vom intra în criza economică. Asta ce înseamnă? Scăderea bruscă a consumului, scăderea bruscă a veniturilor, creșterea inflației. Toate lucrurile astea vor veni în 3 sau 4 săptămâni,” a apreciat profesorul din economie. Pe acest fond, Coșea a avertizat că se va resimți și o creștere semnificativă a dobânzilor:

„Listarea activelor românești la bursă este o greșeală în criză”

Mircea Coșea a criticat dur intenția guvernului de a lista la bursă active românești, considerând această măsură periculoasă și inoportună:

„Măsuri de scoatere la vânzare a activelor românești, care sunt românești sub o formă, să zicem, intelectuală... Listarea la bursă este o chestiune care nu se face în crize niciodată. Pentru că prețurile cresc, deci vinzi puțin.”

Declarațiile lui Mircea Coșea vin într-un moment în care tot mai mulți analiști avertizează asupra riscurilor generate de politicile fiscale și bugetare ale actualului executiv.