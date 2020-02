Ministrul propus la Finanțe spune de ce a împrumutat România pe 30 de ani

Pe de o parte, Florin Cîțu a afirmat că s-a împrumutat pe 30 de ani, pentru că așa a făcut și PSD. Pe de altă parte, susține că România ar fi transmis neîncredere dacă se angaja în împrumut pe 1 an.

Președintele de ședință: ”Întrebarea era de ce pe 30 de ani”.

Florin Cîțu: ”Aa... perfect, bună întrebare! Anul trecut s-au împrumutat tot pe 30 de ani. Să vă spun de ce (...), pentru că este mult mai ieftin, asta arată încredere în România. Dacă ne împrumutam doar pe un an arăta neîncredere”.

„Filosofia pentru 2020 e putin diferita. Am alocat la investitii 50 miliarde lei, dar putin diferit de ce-a fost pana acum, adica jumatate din bani din fonduri UE, jumatate de la buget. Anul trecut, stimati colegi, de cand am preluat, investitiile erau la nivelul din 2017 si 2018. In ultimele luni ale anului am adus unde erau bugetate, de aceea a și crescut deficitul”, a explicat ministrul.

”Continuă în 2020 programul de împrumut. Pe ce se duc într-o lună împrumuturile? Se plătesc lunar cheltuieli de personal de 9 miliarde lei, la pensii peste 10 miliarde lei, subvenția pentru agricultori 0,8 miliarde lei. Astea sunt cheltuieli pe care le face lunar. Referitor la dobânzi. Am luat împrumuturi la randament mai bun decât pe piață și mai bine decât licitația anterioară la aceeași scandeță. Că ne împrumutăm mai scump, nu are sens. Toate informațiile sunt publice”, a declarat Florin Cîțu.