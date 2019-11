Ministrul Muncii a făcut anunțul definitiv. Ce se întâmplă cu salariile și cu pensiile

2019-11-21 09:34:55 Ce ne propune domnul candidat ,e un mister sau o viziune

Dl Z. C., nu vreti să votati pe dna Dăncilă e o treaba a dv si a familei,de ce o spuneti public ?E adevarat,Iohannis ar asigura concordia daca seful SRI,procurorii toți si 4/4 dintre judecători,guvernul tot at fi la comanzile UE si SUA,trecute pe la Cotroceni.Nu vedeti ca nu acceptă codul penal al țării,daca nu e avizat de Comiția din Veneția,procurorii nu sunt buni daca psd a zis sa aibă carte si vechime ,dece vrea sa nu raspundă magistratii,ca presedinele are imunitate ?.Spunem la ce să ne asteptăm cu guvernul meu si vă cred un loial instruit ,altfel vă cred ca urmați sloganuri ..sloganuri.Si luati banii degeaba ,fără contribuție