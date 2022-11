Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunţat, marţi, că este infectat din nou cu virusul SARS-CoV-2, în urma vizitelor de lucru pe care le-au avut în Statele Unite şi Emiratele Arabe. Liberalul a adăugat că are simptome de gripă şi va sta în izolare până îi va trece boala.

„În urma vizitelor de lucru pe care le-am avut în ultimele zile, din SUA şi EAU, la întoarcere având în vedere că nu mă simţeam bine şi îmi curgea nasul am făcut un test rapid - COVID. S-a dovedit că sunt infectat din nou cu SARS-COV-2. Am simptome de gripă şi voi sta izolat acasă până va trece. Aveţi grijă de sănătatea voastră, că nu am scăpat încă de acest virus”, a scris Virgil Popescu, marţi pe Facebook.

Ministrul Energiei a mai avut COVID, la finalul lunii ianuarie a acestui an şi în luna noiembrie a anului 2020.