„Am spus ce aș face eu dacă m-aș găsi într-o situație de acest gen. Am și spus că nu recomand nimănui, vă spun ce am făcut eu. Eu cred că am avut dreptate. Departe de mine gândul de a spune cuiva să nu plătească sau să plătească facturile”, a spus Virgil Popescu, miercuri.



Ministrul Energiei s-a răzgândit la o zi după ce acesta îi îndemna pe oameni să nu își plătească facturile. Virgil Popescu a fost contrazis inclusiv de Florin Cîțu, șeful său de partid.



„Cum să plătim o factură la un hoţ? Dacă nu aplică legea, e clar că face o infracţiune. Nu plătim, încercăm să vorbim, dacă nu, reclamaţie directă către Protecţia Consumatorului”, spunea ministrul, marți.



Popescu este contrazis de Cîțu.

„Nu se poate să nu plătești factura. Nu poți să spui să nu se plătească facturile fără să ai un cadru legal, compania e îndreptățită să ceară penalități și să taie curentul”, a declarat Florin Cîțu.