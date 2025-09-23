"Multe ne supără, inclusiv felul în care se raportează actuală Coaliție la partenerul strategic SUA. Uitați-va la toată nebunia din jurul declarațiilor doamnei Țoiu, uitați-va la rușinea pe care a ajuns să o reprezinte șefa Ministerului Afacerilor Externe.



Suntem reprezentați de o doamna care nu știe pe ce lume trăiește. Da, scuzați-mă, am o întrebare: nu cumva Ministerul Afacerilor Externe este în zona de competență a domnului Nicușor Dan? Nu trebuia să fie cel mai bun diplomat român astăzi, pe timp de război, selectat pentru a fi propulsat în funcție, iată, de ministrul afacerilor externe?



Noi am cedat de foarte mult timp această gândire a relațiilor externe, a relațiilor internaționale, a fost cedată Bruxelles-ului. Noi nu mai avem astăzi un interes național care să fie articulat printr-o politică externă de vecinătate. Pe surse, doamna Țoiu s-a văzut cu Alex Soros, tot pe surse va spun și eu", a declarat Neamțu.