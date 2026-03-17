Mihai Fifor îl critică pe Ilie Bolojan după declarațiile despre veterani: „Când nea Ilie-sărăcie își dă cu părerea despre armată îți vine să îl trimiți în Irak”

Deputatul PSD Mihai Fifor a reacționat dur la declarațiile premierului Ilie Bolojan despre așa-numiții „veterani pe stil nou”, pe care le consideră „profund nedrepte și jignitoare” pentru militarii români care au participat la misiuni externe.

„Declarațiile premierului nu sunt doar neinspirate. Sunt profund nedrepte și jignitoare pentru militarii români care au servit în teatrele de operații externe”, a transmis Fifor.

„Au făcut sacrificiul suprem”

Fostul ministru al Apărării a subliniat sacrificiile făcute de veterani în misiuni internaționale.

„Unii au făcut sacrificiul suprem și au venit acasă sub drapel, lăsând în urmă familii distruse, soții fără soț și copii fără tată. Alții sunt în cărucioare, paralizați. Alții fără picioare sau schilodiți în suflet. Dar toți sunt mândri că și-au servit patria.”

Atac direct la adresa premierului

Fifor a lansat și un atac direct la adresa premierului.

„Când nea Ilie-sărăcie își dă cu părerea despre armată, îți vine să-l încalți în bocanci, să-i pui ranița în spate, masca pe figură și armamentul din dotare și să-l trimiți să petreacă o ‘vacanță’ în Irak, Afganistan, Mali sau Balcanii de Vest. Plătim noi. All inclusive!”

El a mai spus că veteranii români sunt „cei mai buni ambasadori ai României” și că merită respect pentru contribuția lor.

„Oamenii îi opresc pe veteranii ‘pe stil nou’ pe stradă și le spun: ‘Thank you for your service!’ (…) Ei sunt iertători. Pentru că unii au văzut moartea cu ochii. Însă altcineva nu te va ierta, nea Ilie.”