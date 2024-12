"Serviciile de informatii trimit pe fiecare zi presedintelui informatii. Au inceput sa aiba informatii despre anumite influente care apar nu numai in spatiul Romaniei, dar interesat de Romania inca de prin 2023, si au inceput sa informeze usor-usor prin rapoartele pe care le trimit catre decidenti inca de atunci, ele intensificandu-se in ultimul an bineinteles.



O parte foarte mare din aceasta sedinta a fost legata de actiunile pe care acestia le-au inteprins inainte si in timpul campaniei electorale si pe informarile pe care acestia le-au trimis catre decidenti Serviciul Roman de Informatii, STS, DGPI, presedintele Romaniei, prim-ministrul, ministrul de interne.

Informatiile astea nu ar fi fost niciodata publice daca nu era situatia care era. Ele au fost trimise catre decidenti in acea perioada. Care au fost masurile luate nu pot sa va spun pentru ca nu stiu", a declarat Nicu Fălcoi, membru al Comisiei Serviciului de Informații Externe.