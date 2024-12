Sfanta Mucenita Anisia s-a nascut la Tesalonic, din parinti nobili si bogati, care au crescut-o cu mare evlavie pentru credinta crestina. Dupa moartea parintilor, s-a inchinat pe sine cu totul rugaciunii si cugetarilor dumnezeiesti in propria ei casa. Din dragoste pentru Hristos, marturisea adesea: "O, cat de mincinoasa este viata tineretii, intru care fie te smintesti, fie smintesti pe altii! Cu cat mai buna este batranetea! Iar sufletul meu se umple de tristete vazand cat trebuie sa astept pana ce voi urca la Domnul." Ea si-a vandut toate averile, a impartit venitul saracilor, si a trait dupa aceea numai din munca mainilor ei. In acea perioada imparatul Maximian a decretat ca oricine poate sa ucida in voie crestini oriunde ii va afla, fara nici o judecata si nici o sentinta. Pentru ca a marturisit ca este crestina, Sfanta Mucenita a fost ucisa, de catre un soldat, in timp ce mergea spre biserica. Moastele ei sunt prezente la Tesalonic, in Biserica "Sfantul Dimitrie".