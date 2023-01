Marile averi vor fi și ele suprataxate. Și impozitarea muncii va fi schimbată odată cu preluarea funcției de premier de către PSD.

CE PLANURI ARE PSD LA PRELUAREA GUVERNĂRII



- taxă de solidaritate pentru companiile mari

- suprataxarea marilor averi

- reducerea taxării muncii

- continuarea coaliției cu PNL până în 2024

- ajutoare pentru producătorii agricoli

- ajutoare pentru companiile din construcții



SURSA: Realitatea PLUS



ROMÂNIA, FRUNTAȘĂ LA TAXAREA MUNCII



*salariul minim: 3.000 de lei



Asigurări sociale (CAS) 25%- 700 lei

Asigurări sociale de sănătate 10%- 280 lei

Deducere personală (DP) 255 lei

Impozit pe venit 10%- 157 lei



sursa: Realitatea PLUS