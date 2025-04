Tucă: „Statul român nu mai are principii democratice!”

„Statul român este captiv unui cartel mai mult sau mai puțin mafiot pentru că lucrurile așa stau și am văzut apariția lui Călin Georgescu, dar cel mai important ne-a arătat că statul este gol... este găunos... un stat care nu mai are principii democratice.

A fost o crimă împotriva democrației.

Nu întâmplător se vorbește despre ridicarea și arestarea lui Călin Georgescu. E un mesaj puternic pentru americani. România spune prin Călin Georgescu că tot ce s-a întâmplat aici nu mai are nicio legătură cu democrația și pune sub semnul întrebării alegerile care au loc in luna mai.

Depinde de noi și numai de noi până să așteptăm de la americani un semn de felul ăsta. Să spunem lumii întregi ce s-a întâmplat în România și aș fi vrut ca și oamenii care au văzut cum Călin Georgescu care a fost votat de peste 2 milioane de oameni a fost arestat pentru câteva ore... să iasă nu o mie, nu 2 mii, ci 100 de mii.

Trăim într-un Matrix. Vreau să detaliez partea de cenzură, loviturile n-au fost întâmplătoare... toate loviturile soroșiste n-au fost întâmplătoare.

Ținta lor este foarte clară în momentul ăsta e o cenzură foarte clară. Sunt sancționat drastic cu închiderea conturilor toți cei care vorbesc despre ce s-a întâmplat în România.”, a transmis jurnalistul Marius Tucă.