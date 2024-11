Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a prezentat măsuri concrete în cadrul programului său, care vizează susținerea familiilor și încurajarea tinerilor să rămână în țară, subliniind că doar măsuri reale și de substanță pot încetini declinul demografic.

Ce a transmis prim-ministrul României - Marcel Ciolacu

„Adevărul e că România are tot mai puțini copii și, în același timp, mulți tineri aleg încă să plece în străinătate. Iar o populație îmbătrânită și în scădere nu afectează doar echilibrul demografic, ci și piața muncii, sistemele de pensii și sănătate și, implicit, stabilitatea economică.

Aceasta este realitatea, nu aberațiile scrise pe Facebook de candidați eșuați, incapabili să propage altceva decât ură și jigniri.

Stoparea declinului demografic nu se rezolvă cu două postări și trei invective, ci cu măsuri concrete care să sprijine familiile și să încurajeze creșterea natalității, dar și să-i determine pe tineri să își dorească să rămână în țară.

Și, în acest sens, am inclus în programul cu care am venit în fața românilor o serie de măsuri:

🟥Investiții în infrastructura preșcolară: creșe, grădinițe, after-school,

🟥 Dezvoltarea învățământului dual astfel încât fiecare tânăr să aibă șansa de a avea un loc de muncă bine plătit,

🟥Creșterea accesului la servicii medicale de calitate,

🟥Acordarea de sprijin angajatorilor/consorțiilor de angajatori pentru amenajarea unor spații destinate supravegherii și îngrijirii copiilor cu vârstă preșcolară (0-6 ani),

🟥Zero impozit pe venit, pentru tinerii sub 26 de ani plătiți cu salariu minim,

🟥Scutire de la plata CASS pentru tinerii care lucrează în timpul studiilor de licență și masterat,

🟥Prime de stabilitate - pentru a crește rata de angajare în rândul tinerilor,

🟥Subvenționarea dobânzii și acordarea de garanții la creditele ipotecare, pentru ca fiecare tânăr să aibă într-adevăr acces la o locuință.

Acestea sunt doar câteva dintre măsurile propuse. Programul integral îl puteți accesa în link-ul din comentarii.

