Probabil că vă amintiți că în urmă cu circa trei săptămâni, în urma unor analize personale și a unor discuții pe care le-am avut cu specialiști în economie și a unor date pe care le am din interiorul guvernării, am spus că România este un bolnav economic obligat să se înarmeze și, fiind obligat să se înarmeze, nu are altă soluție decât concedierile la stat și tăierile de salarii, spune Cozmin Gușă, scrie solidnews.ro.