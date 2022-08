„Vă rog să aveți încredere că la nivelul coaliției de guvernare, atât PNL cât și PSD, cât și UDMR, am avut de fiecare dată în dezbatere măsurile prin care să realizăm protejarea populației și în mod deosebit protejarea economiei. Ca să putem asigura acest pachet de măsuri sociale, trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari pentru a avea din ce să mărim pensiile și salariile.

Știti foarte bine că în pachetele de sprijin de până acum am avut măsuri care au vizat cetățenii vulnerabili și pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. Am avut discuții cu partenerii sociali și am stabilit că, în funcție de rectificarea bugetară, vom majora și salariile și ne-am permis să asigurăm o pătrime din ce rămăsese neacordat. Acestea sunt măsurile pe care noi le-am discutat.

În funcție de evoluția colectărilor la buget și propunerile pe care le vom discuta, vom ajunge la o concluzie care se va concteriza într-o decizie”, a declarat Nicolae Ciucă.