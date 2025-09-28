De altfel, și Nicușor Dan a intervenit în justiție și a susținut că are date din dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra care nu au fost făcute încă publice de procurori.

De ce a citit Nicușor Dan dosarul lui Georgescu?

„A fost clară ingerința expresă autoritară și agresivă...atât a Bruxelles-ului, cât și a lui Macron, a Parisului.

A ajuns ăsta președinte, ca președinte tu nu ai voie să te ante pronunți în legătură cu dosare aflate în cercetare sau în judecată. Ce face el? Iese la oră de maximă audiență și spune că: Georgescu ăsta nu era chiar un călăreț singuratic. Da, într-adevăr, nu era un călăreț singuratic. Călărește împreună cu cel puțin jumătate din România, dacă nu chiar mai mult.

Așa...și nu e de ieri de azi. Asta e marea supărare a lui Nicușor Dan. Nu de altceva, dar și el a făcut fix același lucru. Adică, niște oameni de afaceri s-au aliniat în spatele lui și i-au dat 12 milioane de euro cu care și-a făcut o campanie electorală.

Dar ce să vezi? După aia, el și i-a decontat. I-au intrat toți în cont și nu mai știm noi ce a făcut cu ei. Dar ceea ce ne interesează foarte tare este cine sunt ăia?”, a transmis Luis Lazarus.