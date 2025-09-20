Într-o intervenție pe rețelele de socializare, europarlamentarul suveranist a criticat vehement rechizitoriu care-l vizează pe Călin Georgescu, acuzându-i pe autori că, de fapt, atacă valorile fundamentale ale poporului român, sub pretextul combaterii conspirațiilor.

Lazarus: Credința și tradiția – „coloana vertebrală a unui popor”

„Toată prostia aia e o teorie conspiraționistă,” afirmă Lazarus. „Fix ce acuzi tu la CG ai făcut tu și cu echipa ta în acel rechizitoriu.” Jurnalistul susține că autorii documentului juridic au aplicat exact metodele pe care le condamnă, construind o narațiune artificială în jurul unor idei firești, precum iubirea de țară și întoarcerea la rădăcini.

„Ce vă deranjează că acest popor crede în Dumnezeu? Că încearcă să-și păstreze tradițiile? Păi asta e coloana vertebrală a unui popor, altfel dispari ca popor,” spune Lazarus. El amintește că a susținut mereu ideea că distrugerea unui popor începe cu eliminarea culturii, tradițiilor și religiei. În opinia sa, discursurile conservatoare nu ar trebui incriminate, ci înțelese ca forme de rezistență identitară.

Lazarus: „În spate e un eșafodaj de șmecherii”

„Ce apare e doar vârful icebergului,” avertizează Lazarus. „În spatele lui e un eșafodaj de șmecherii, de oameni, de bani, de interese, o viermuială. Nu e așa simplu cum cred unii.” El acuză procurorul că incriminează un discurs pro-România, care îndeamnă la analiză și discernământ. „Cine e conspiraționistul și cine e realistul?”, întreabă retoric jurnalistul, punând sub semnul întrebării întreaga construcție juridică.