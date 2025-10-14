Marius Tucă critică declarația șefului Armatei care cere tuturor românilor să învețe să tragă cu arma. Jurnalistul este de părere că acest lucru nu face decât să bage și mai mult spaima în oamenii speriați de tensiunile majore de la graniță, mai ales că războiul din Ucraina nu pare să se termine curând, ci pare să escaladeze.