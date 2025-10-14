Luis Lazarus a stat ore în șir pentru a se ruga la moaștele Sfintei Parascheva - VIDEO

Lazarus s-a rugat pentru sănătatea copiilor și a familiei
Momente emoționante cu Luis Lazarus la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Europarlamentarul Luis Lazarus s-a aflat printre credincioșii care au stat ore întregi pentru a se închina la moaște și a făcut mai multe dezvăluiri, în exclusivitate, pentru Realitatea PLUS.

Politicianul susține că a stat în frig pentru copiii lui, mai ales că în urmă cu doar patru luni a devenit tată pentru a treia oară. 

@realitatea.plus Europarlamentarul Luis Lazarus se află printre pelerinii care s-au închinat astăzi la Sfânta Parascheva. Politicianul a declarat, exclusiv pentru REALITATEA PLUS, motivul pentru care s-a dus cu familia la Iași. Acesta susține că s-a rugat pentru suveranști și pentru poporul român. #realitateaplus #lazarus #sfantaparascheva #news #fyp ♬ sunet original - Realitatea Plus