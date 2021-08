Orban a indicat că discuţiile au vizat suplimentări de fonduri la mai multe ministere.



„Suplimentările de fonduri de la Ministerul Dezvoltării care sunt necesare pentru finanţarea programelor în curs PNDL 1, PNDL 2. De asemenea, am discutat de bugetele consiliilor judeţene şi de bugetele localităţilor, pentru a identifica resursele suplimentare, astfel încât să putem asigura finanţarea tuturor categoriilor de cheltuieli, atât cheltuielile de investiţii, cheltuielile cu drumurile judeţene, pentru consiliile judeţene prin suplimentarea sumei pe anexa VI. De asemenea, să găsim soluţii pentru problemele care există la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului de la nivelul consiliilor judeţene. În domeniul Educaţiei am discutat lucruri care sunt importante, de la asigurarea resurselor financiare necesare pentru naveta şcolară, până la cheltuielile de investiţii pe care să le deruleze universităţile. În zona Sănătăţii am discutat de o creştere importantă - cea mai mare creştere de buget este în zona Ministerului Sănătăţii, o creştere de aproximativ 2 miliarde. Am discutat de creşterea alocărilor bugetare în mai multe domenii pe care le considerăm extrem de importante”, a spus Orban.



El a arătat că există consens în cadrul PNL pentru un plan de investiţii nou de aproximativ 50 de miliarde de lei pentru finanţarea investiţiilor pe plan local.



"Am discutat şi de finanţarea investiţiilor în plan local, unde există un consens între premier şi mine, cât şi între colegii din Biroul Executiv al PNL privind necesitatea unui plan de investiţii nou în valoare de aproximativ 50 de miliarde, care să finanţeze obiective de investiţii de infrastructură în localităţi - infrastructură rutieră, infrastructură de apă, canal şi de gaz", a spus Orban.



El a explicat că acest plan de investiţii ar putea fi pe o perioadă de 5 sau 7 ani, indicând că va fi necesară o ordonanţă de urgenţă care să stabilească tipurile de investiţii finanţate, beneficiarii, procedurile, criteriile de evaluare şi graficul de derulare a proiectelor de investiţii.



Preşedintele PNL a mai arătat că Ministerul Muncii nu pierde bani la rectificarea bugetară.