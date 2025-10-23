Liviu Negoiță (PUSL) îl acuză pe Nicușor Dan de comiterea unei infracțiuni: «Ceea ce a făcut se încadrează la distrugere – VIDEO

Negoiță a criticat dur fosta administrație
Neglijența fostei administrații a Bucureștiului reprezintă o infracțiune – este mesajul dur transmis de Liviu Negoiță. Candidatul PUSL la Primăria Capitalei trage un semnal de alarmă și îl acuză pe Nicușor Dan de distrugere, susținând că a lăsat în paragină clădirile istorice din Centrul Vechi.

„Bucureștiul se prăbușește, iar acest lucru se vede cel mai clar în centrul Capitalei. Este semnalul de alarmă tras de Liviu Negoiță, candidatul PUSL la Primăria Generală. Acesta a criticat lipsa de viziune pentru dezvoltarea orașului și a cerut explicații pentru absența intervențiilor de consolidare a zecilor de clădiri istorice din Centrul Vechi, în ciuda fondurilor existente.

Reprezentanții PUSL au anunțat că vor cere public prezentarea situației reale a consolidărilor din Centrul Vechi și vor propune un plan de urgență pentru salvarea patrimoniului istoric al Capitalei.

 