„Bucureștiul se prăbușește, iar acest lucru se vede cel mai clar în centrul Capitalei. Este semnalul de alarmă tras de Liviu Negoiță, candidatul PUSL la Primăria Generală. Acesta a criticat lipsa de viziune pentru dezvoltarea orașului și a cerut explicații pentru absența intervențiilor de consolidare a zecilor de clădiri istorice din Centrul Vechi, în ciuda fondurilor existente.

Reprezentanții PUSL au anunțat că vor cere public prezentarea situației reale a consolidărilor din Centrul Vechi și vor propune un plan de urgență pentru salvarea patrimoniului istoric al Capitalei.