Lider PNL: "Dăncilă a lăsat moştenire 2.472 de criminali şi 1.057 de violatori"

2019-11-22 12:46:09 Executati infractorii,pnl-isti,nu vor mai fi recidivisti

Învătati din greseli,PNL-isti,treceți parchetul si justiția sub controlul dlui Orban ,si astfel presedintele meu va fi scutit de orice vină.Schizifernicii scot adevăruri din orice,daca un criminal nu execută la zi pedepsa si o scurtezi,el devine criminal in serie.Olgofrenie,mitocănie sau politica abjectă să spui public ca guvernul a chemat hoții in stradă,scurtând pedepsa greu cumpănită de o justiție bine plătită si politic folosită.