Lider AUR: „Abuzurile lui Nicușor Dan au devenit o normalitate!”

„În ceea ce privește abuzurile pe care le face Nicușor Dan, acestea devin parcă o normalitate pentru dumnealui.

Deci, nu există săptămână în care să nu apară un element prin care să încalce Constituția țării. Iată acum câteva zile l-am auzit spunând că SRI trebuie să se ocupe de justiția din România, să facă cercetări, să depună dosare. Nu! În România problema nu o reprezintă antreprenorii, nu o reprezintă cei care lucrează corect în statul român, ci o reprezintă politicienii.

Iar Nicușor Dan tocmai ne spune că vrea să folosească SRI, că am mai trecut prin asta, pentru a se lua decizii politice cu caracter politic în instanțele din România.

Deci, nu se simte sigur pe el. Și cine știe poate că în curând o să vedem că s-au gândit, e mai bine că e bine să acționeze și împotriva partidului AUR. Că de aceea există servicii. Eu sper că și la nivelul instituțiilor statului, cum ar fi, spre exemplu, serviciile române de informație, și eu sunt sigur că există oameni raționali, oameni care pot să ia deciziile corecte, să fie de partea adevărului, să fie de partea poporului român și să sprijine și ei acolo o mișcare de renaștere, o mișcare de conștientizare, că nu mai putem continua pe această cale a minciunii.

Deci, nu întrevăd în următorul an, ca Nicușor Dan să își mai poată continua mandatul în acest fel. Deci, practic, vedem deja judecătorii, magistrații, de fapt, din România, care încep să ia atitudine. Sunt ferm convins că, din ce în ce, mai multe pături ale societății românești vor începe să reacționeze la aceste nedreptăți pe care le vedem în fiecare zi.”, a transmis Marius Lulea, vicepreședinte AUR.