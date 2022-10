"Anul acesta se împlinesc 3 decenii de la restabilre relațiilor diplomatice dintre România și Georgia. În plus, tocmai am creat poate un moment istoric în relațiile noastre bilaterale semnând Parteneriatul strategic .

Prin semnarea declarației comune împreună cu doamna președinte, am stabilit Parteneriatul strategic dintre România și Georgia așa cum am agreat în cadrul întâlnirii noastre de la New York. Prin acest parteneriat strategic țările noastre urmăresc să își îmbunătățea conectivitatea în domeniile transporturi, energie și contacte interpersonale.

Parteneriatul strategic va conduce la conduce la dezvoltarea și aprofundarea cooperării noastre privind agenda euroatlantică și europeană, inclusiv sub umbrela partaneriatului estic și al securității.

România va rămâne unul dintre cei mai fermi susținători ai aspirațiilor Georgiei de intergrarea europeană și euroatlantică. Vă felicit și în acest cadrul pentru obținerea perspectivei europene la Consiliul european din iunie.

Integrarea presupune reforme structurale complexe iar un sistem politic incluziv și continuarea eforturilor de modernizare și democratizare reprezintă elemente obligatorii pentru agenda de aderare a Georgiei la UE. Vă asigur că România va fi alături de Georgia în tot acest proces.

Transmit cu această ocazie și un mesaj special de apreciere pentru poziția dvs fermă privind imperativul continuării reformelor. În egală măsură, România continuă să susțină asiparțiile europene și euro-atlantice ale Georgiei", a transmis președintele Iohannis.