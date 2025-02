"Sincerele mele condoleanțe pentru decesul fostului președinte federal german Horst Köhler. A fost un mare om de stat și un european convins. Îmi amintesc cu mare drag întâlnirea noastră de la Sibiu, din cadrul (programului - n.r.) Capitalei Culturale Europene 2007", a transmis Iohannis într-un mesaj pe rețeaua X.

My sincere condolences upon the passing of former German Federal President Horst Köhler. He was a great statesman and a convinced European. I remember our meeting in Sibiu, during the European Cultural Capital 2007, very fondly.