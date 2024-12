"Există un rău mai mic și avem foarte multe de reproșat doamnei Lasconi, dar credem că în această situație doamna Lasconi este persoana pe care putem să o susținem.

Recomandăm să fie susținută. Și cei care aveți încredere în mine, cei care aveți încredere în ceea ce am făcut și cum am făcut această campanie, cum am făcut politică, atunci vă rog frumos să țineți cont de această recomandare", a spus Kelemen Hunor.