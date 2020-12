Kelemen Hunor despre „jo napot kivanok”, afirmația rostită de Iohannis: „O declaraţie necugetată”

„A fost o declaraţie necugetată - am spus şi acolo - o greşeală nefondată declaraţia aceea şi cred că a făcut parte din războiul politic între PNL şi PSD. Este o declaraţie regretabilă, greşită şi bănuiesc că doar despre acest lucru putem vorbi şi despre altceva, despre o schimbare faţă de minorităţile etnice. Eu am cerut permanent şi în acest an, şi în anii trecuţi şi voi cere în continuare: Nu ne băgaţi în războaiele voastre politice pe noi şi pe comunitatea maghiară. Nu vrem să facem rău României, nu vrem să luăm nici Ardealul, nici Muntenia, nici Oltenia, nici Moldova, noi vrem să avem o ţară mai bună pentru fiecare om, pentru fiecare cetăţean. Şi în acest moment ne orientăm spre viitor, fără să uităm greşelile trecutului”, a declarat Kelemen Hunor într-o conferinţă de presă susţinută la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis.



Preşedintele Klaus Iohannis a criticat, în primăvara acestui an, proiectul de lege privind autonomia Ţinutului Secuiesc, susţinând că PSD a ajutat UDMR să treacă acest act normativ în Camera Deputaţilor. Ulterior, în aceeaşi zi, proiectul a fost respins de Senat.



„Jo napot kivanok, PSD. Este incredibil, dragi români, ce se întâmplă în Parlamentul României. PSD a ajutat UDMR să treacă prin Camera Deputaţilor o lege prin care dă autonomie largă Ţinutului Secuiesc. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD. Este incredibil ce înţelegeri se fac în Parlamentul României. În timp ce noi, eu, Guvernul, celelalte autorităţi ne luptăm pentru vieţile românilor, ne luptăm ca să scăpăm de această pandemie, marele PSD se luptă în birourile secrete din Parlament ca să dea Ardealul ungurilor. Jo napot, Ciolacu. Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Viktor Orban, în schimbul acestei înţelegeri?”, a spus şeful statului într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.