„Mecanismul este următorul - premierul decide, în coaliţie discutăm. Bineînţeles că premierul face remaniere, cu preşedintele, dar în coaliţie se discută între liderii de partide şi cu premierul dacă este cazul. Nu a fost cazul, nu s-a discutat acest lucru. Nu am discutat de nicio remaniere. Premierul aici a clarificat lucrurile, am citit şi eu astăzi după amiază pe flux că nu a cerut demisia ministrului Voiculescu, deci nu e vorba de remaniere, nu s-a discutat acest lucru”, a afirmat Kelemen Hunor, miercuri seară, la Digi 24.

Vicepremierul Dan Barna spunea că evaluarea activităţii fiecărui ministru se face de către partidul care l-a propus.

"Asta e clar, că fiecare partid din coaliţie îşi evaluează propriii miniştri. Evident că premierul, în şedinţa de Guvern, poate să exprime puncte de vedere legate de cabinet în ansamblu şi de fiecare minister în parte, dincolo de asta, vreau să fie foarte clar lucrul acesta, că am văzut că s-au rostogolit diverse sugestii de remanieri dinspre diverse componente ale societăţii... Am văzut în spaţiul media rostogolite diverse opinii de la ţinători de grijă ai Guvernului. În realitate, nu există subiectul ăsta pe agenda Guvernului pentru că suntem guvern învestit politic de două luni şi aproximativ, suntem un guvern care se aşază. O să vedem peste şase luni, peste un an, fiecare partid îşi evaluează permanent colegii miniştri şi încercăm să ne asigurăm că funcţionează pe logica programului de guvernare, aia e, de fapt, cadrul în care discutăm de evaluare”, a afirmat Dan Barna.