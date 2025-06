"Sistemul s-a asigurat ca este totul perfect pentru el, pentru oamenii sistemului. In ce sens? A castigat omul sistemului, in guvern aceleasi partide, plus USR fondat de Nicusor Dan. Nu s-a schimbat nimic. Aceiasi Marie cu alta palarie...

Palaria e la Cotroceni pentru ca a plecat Bolojan - de fapt, e o schimbare, metaforic vorbind - si a venit Nicusor Dan. In rest, aceleasi partide, aceelasi functii, nimic nu s-a schimbat. e asta o luna de zile nu s-a produs nimic pentru ca nu ii deranjeaza nimeni.

In primul rand, Nicusor Dan va avea ministrii lui, la Justitie, sef la SRI", a declarat jurnalistul.