"Doamnelor, domnilor, in direct prin telefon alaturi de noi proasptul viitor candidat la presedentie, dl George Simion, presedintele AUR. Sa traiti, domn presedinte!", afirma Ciutacu, in iunie 2024.

"Un experiment inedit, o emisiune eveniment, asa cum nu ati mai vazut. Singurul candidat la alegerile prezidentiale care ne primeste in locuinta lui. La un copilas nu se vede cu mana goala. Stiu ca aveti un copilas micut. El e Raducu", spunea Ioan Korpos in noiembrie 2024.

George Simion: "Buna, iubitul meu ti-a adus domnul Korpos un cadou.

"Este inca o seara a exclusivitatilor la Romania TV. Cutremur politic inainte de prezidentiale: George Simion este la Romania TV, in direct cu bomba serii. Cine vrea sa-l elimine pe Simion cu dosare penale? Vor sa-l inchida pentru drumul sinistratilor", afirma Ciutacu in octombrie 2024.

"Dezvaluim operatiunea de eliminare a lui George Simion pentru turul al doilea. Chiar acum, George Simion cu prima reactie la acest plan de manipulare a populatiei", spunea Dragos Bistriceanu in noiembrie 2024.

Însă, în doar câteva luni, televiziunea fugarului Ghiță s-a răzgândit referitor la susținerea pentru George Simion.

Postul de știri a început să-l acuze pe liderul AUR că a trădat mișcarea suveranistă și ușor, ușor, Nicușor Dan a ajuns să fie unul din personajele lăudate de jurnaliștii aflați în solda mogulului penal.

"Practic, vreo 24 de ore George Simion n-a vorbit, a plecat probabil la Cluj, nu? Ca sunt fotografiile acelea... Se ascunde?? Ce se intampla? Ca multi oameni, chiar din interiorul acestei miscari suveraniste, sustin ca a vandut meciul", afirma jurnalista Andreea Cretulescu.

"La un pas de putere, GeorgeSimion a apasat singur pe butonul autodistrugerii. Decizii haotice, absente inexplicabile, derapaje publice si un final absolut penibil. Ce a fost in culise: tradare, prostie sau un ordin executat?", mai spuneau jurnalistii postului tv.

"In timp ce protestatraii se imbranceau cu jandarmii, liderul AUR George Simion era la sprit in Cipru si le transmitea calde incurajari. Haideti sa-l vedem pe patriot. Nedreapta viata asta. Ce faceti? Protestati prin reprezentanti si luati bataie tot prin reprezentanti? Ori sunteti toti la bine si la rau, ori ce faceti? N-a ratat vreun litoral in vara asta. George. E bronzat, arata bine... E cu sufletul alaturi de voi, mai putin cu incasatul", afirma Ciuctacu in iulie 2025.

"Audienta record de telespectatori aseara, la Romania TV. Nicusor Dan este primul presedinte in functie care a acceptat sa vina la televiziunea preferata a poporului roman", se laudau jurnalistii postului in noiembrie 2025.