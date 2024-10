"Toată viața mea am fost de stânga. Am suferit de la stânga și mi-am revenit tot de la stânga. Mi-am dori ca în toată această călătorie să rămân om, pentru că puterea te poate îmbăta și schimonosi foarte ușor", a spus fostul președinte al României.

Ion Iliescu spune că este la curent și cu videoclipurile generate cu inteligență artificială făcute pe seama lui.

ION ILIESCU ÎȘI COMPARĂ ZÂMBETUL CU MAȘINILE ROMÂNILOR

"În 1999 unii au zis că bordul Daciilor românești e făcut după zâmbetul meu. [...] Dacă poți să faci o mașină după zâmbetul meu, poți să faci și o țară după gustul meu… [...] Apropo, dacă îl întrebați pe ChatGPT de zâmbetul lui Ion Iliescu, știe să vă răspundă că e celebru și prietenos. Mi-a arătat cineva recent un filmuleț generat de inteligența artificială cu mine în 2099. [...] E bine că în toate lumile posibile, [...] Ion Iliescu zâmbește. [...] Le doresc celor care au un zâmbet de Ion Iliescu să aibă și destinul lui".

SURSA: Podcast Avangarda

Primul președinte de după Revoluție a spus că răbdarea este secretul vieții sale lungi.

"Sunt, pe de altă parte, un răbdător și poate tocmai de aceea și istoria a avut răbdare cu mine. Am avut trei mandate de președinte, am trăit până acum 94 de ani și am prețuit oamenii care nu se răzgândesc", a spus fostul șef de stat.

Ion Iliescu nu a ezitat să vorbească și despre lumea politică din România și despre ce fel de președinte ar trebui să fie la Cotroceni din această toamnă.

CE PREȘEDINTE CREDE ILIESCU CĂ TREBUIE SĂ AJUNGĂ LA COTROCENI

"Un președinte trebuie să nu mai fie un individ de partid, ci un om de stat; asta nu înseamnă însă că Președintele trebuie să aibă o amnezie ideologică, să uite de valorile și principiile lui, odată ajuns la Cotroceni. Să știți că Palatul Cotroceni e și un loc al amneziilor, pentru unii, nu numai al beției de putere. Nu poți face ca Președinte ceea ce ai promis că nu vei face în campanie".

"Oamenii abdică de la bunul caracter pentru că li se pare că pe termen lung este mai profitabil. Aș fi vrut ca societatea postdecembristă să înțeleagă cât de costisitoare sunt crizele morale ale sferei publice", a mai declarat acesta.