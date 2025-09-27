Ce urmărește Nicușor Dan prin implicările în justiție?

„Avem permanenta criticare sau exprimarea nemulțumirii față de procurorul general și procurorul-șef al DNA.

Cei doi își termină mandatul la anul, în martie. Nu înțeleg de ce ei sunt criticați aproape permanent de Nicușor Dan.

Președintele e nemulțumit. Nu spune nimic despre ce se va întâmpla în martie 2026, dar atunci va depinde și de Ministerul Justiției.

Un domn numit, fost arhitect-șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Cătălin Dumitrașcu, a fost chemat la DNA și pus sub acuzare.

Domnul Dumitrașcu a fost denunțat la DNA pe vremuri de primarul general al Capitalei de atunci, Nicuşor Dan... a spus că, dacă vorbim de DNA, vom vedea că zone de mare corupție, cum este această zonă imobiliară, nu au fost atacate de DNA.

Este o șmecherie prin care el comandă DNA și Parchetului General pe cine sa înhațe.”, a transmis jurnalistul Ion Cristoiu.