Ion Cristoiu: „Nicușor Dan comandă DNA și Parchetul General!”

Nicușor Dan comandă DNA și Parchetul General pe cine să înhațe. Este declarația tranșantă a lui Ion Cristoiu despre președintele României. Jurnalistul critică implicarea șefului statului în justiție, deși tot Nicușor Dan este cel care aduce critici acestor instituții.

Ce urmărește Nicușor Dan prin implicările în justiție?

„Avem permanenta criticare sau exprimarea nemulțumirii față de procurorul general și procurorul-șef al DNA. 

Cei doi își termină mandatul la anul, în martie. Nu înțeleg de ce ei sunt criticați aproape permanent de Nicușor Dan. 

Președintele e nemulțumit. Nu spune nimic despre ce se va întâmpla în martie 2026, dar atunci va depinde și de Ministerul Justiției.

 Un domn numit, fost arhitect-șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Cătălin Dumitrașcu, a fost chemat la DNA și pus sub acuzare.

Domnul Dumitrașcu a fost denunțat la DNA pe vremuri de primarul general al Capitalei de atunci, Nicuşor Dan... a spus că, dacă vorbim de DNA, vom vedea că zone de mare corupție, cum este această zonă imobiliară, nu au fost atacate de DNA.

Este o șmecherie prin care el comandă DNA și Parchetului General pe cine sa înhațe.”, a transmis jurnalistul Ion Cristoiu.