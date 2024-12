S-a dat aceasta lovitura de stat, aceasta chestie cumplita, din punct de vedere nu al unei democratii europene, ci a unei democratii din jungla, s-a justificat prin faptul ca daca CCR nu intervenea era un pericol ca in Romania sa vina rusii. Bun si cum veneau? Cum veneau rusii? Ni s-a spus ca rusii au facut o ingerinta in alegeri si a fost preluata tema de Ursula si birocratia de la Bruxelles, spunand asa, foarte important: rusii nu s-au implicat in alegerile propriu zise. Adica prin atacuri cibernetice nu au falsficat procesele verbale sa spui ca <<ba, s-a transmis de pe tablete un scor>> si rusii au facut ceva si le-au falsificat da.

In cazul de fata acuzatia este ca forte obscur rusesti l-ar fi ajutat pe domnul Calin Georgescu sa convinga 2 milioane si ceva de oameni in prima faza si in al doilea tur vreo 4 milioane sa-l voteze pe el.

S-a zis asa deci rusii l-au ajutat sa convinga si el pentru ca era omul rusilor iar el, drept rasplata, scotea Romania din NATO.

Am spus ca domnul Calin Georgescu, pe langa faptul ca dintre toti candidatii astia oficiali avea fata de presedinte, Lasconi are fata de Mita Bicilcista.

El a spus doua lucruri fundamentale: ca vrea pace in Ucraina si a criticat decizia administratiei Biden, ulterior criticata de Trump, de a folosi arme (...) pentru ca asta escalada razboiul, era logica lui. El voia pace pace. In al doilea clip, el ne pune o problema fundamentala pentru romani. Noi am varat bani in ajutorul pentru refugiati si marea majoritate niste handralai", a declarat Cristoiu.