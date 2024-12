"În perioada urmatoare trebuie intretinuta in permanenta aceasta atmosfera de pericol, de care ne salveaza in fiecare minut, Marcel Ciolacu.

Alegerile au fost anulate si se vor relua la o data sinedie. Nu stim. Trebuie ca guvernul viitor sa dea o hotarare, dar pana acum toate guvernele post decembriste erau obligate sa puna la un moment dat alegerile in anul in care se sfarsea mandatul presedintelui, cu 75 de zile inainte. Acum presedintele si-a incheiat mandatul.

Ca noul presedinte sa depuna juramantul trebuie sa aiba loc alegeri prezidentiale. Adica, iar inscrieri, iar liste, iar candidati iar campanii electorale, iar bani.

Se proclama biruitorul si depune juramantul. In acel moment el se duce la Cotroceni si Klaus Iohannis pleaca. Dar daca Guvernul nu face hotararea? Adica daca vine ianuarie si zice <<E criza, e situatia din Ucraina>>, dracu stie ce o mai fi. Dupa legionari o sa vina martienii, dupa martieni vin gandacii, apoi vine virusul - si intre noi fie vorba - cine poate sa-i ceara lui Ciolacu sa faca hotarare de guvern? Nimeni. Ce-i faci lui Marcel Ciolacu daca el nu face hotararea aia? Nimic. Nu exista in lege o prevedere pentru ca noi deja suntem in afara Constitutiei.

Nu-ti vine sa crezi Burduja, doamne, Predoiu, Ciolacu. Bai, sunteti nebuni? Nu justifica nimic, nici daca vin rusii in tara, nu justiofica o lovitura de stat", a declarat Cristoiu.