Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, joi seară, într-un mesaj postat pe Twitter, felicitări pentru Bogdan Aurescu, dar şi pentru întreaga diplomaţie românească, după alegerea primului român ca judecător la CIJ.

”Aceasta este o victorie pentru România, pentru supremaţia dreptului internaţional, reflectând angajamentul nostru ferm pentru ordinea internaţională bazată pe reguli”, a transmis şeful statului.

Congratulations to my #FP Advisor @BogdanAurescu and the entire RO diplomacy for his election as first ever RO Judge at the @CIJ_ICJ. This is a victory for Romania, for the primacy of international law, reflecting our strong commitment for the rules-based international order.