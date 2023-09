"Una dintre lecțiile războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei este că interdependența economică poate fi instrumentalizată periculos împotriva noastră. (...) În circumstanțele actuale, consolidarea conectivității civile, dar și militare între nordul și sudul regiunii este un obiectiv politic regional major. O mobilitate sporită și o conectivitate mai bună consolidează postura aliată de descurajare și apărare pe Flancul Estic."

MESAJUL PREȘEDINTELUI KLAUS IOHANNNIS

Forumul va urmări, astfel, reducerea decalajelor între Estul și Vestul Uniunii Europene și o mai mare coeziune, prosperitate și reziliență în Europa Centrală și de Est. Am convingerea că actuala ediție a Forumului de Afaceri va completa deciziile substanțiale pe care le-am adoptat la Summitul de ieri.

Una dintre lecțiile războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei este că interdependența economică poate fi instrumentalizată periculos împotriva noastră. De aceea, dezvoltarea interconectărilor strategice este esențială pentru securitatea economică și consolidarea rezilienței spațiului Inițiativei celor Trei Mări.

În circumstanțele actuale, consolidarea conectivității civile, dar și militare între nordul și sudul regiunii este un obiectiv politic regional major. O mobilitate sporită și o conectivitate mai bună consolidează postura aliată de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

În contextul războiului împotriva Ucrainei, datorită poziției strategice a Portului Constanța și a porturilor de pe Dunăre, România s-a transformat în cel mai mare hub european de cereale.

Constanța este un reper și pentru un proiect emblematic de infrastructură al Inițiativei – calea ferată numită Rail2Sea, care va lega Constanța de Gdansk. Via Carpathia este un alt proiect strategic regional de infrastructură, care trebuie să continue a fi susținut – o nouă legătură de autostradă între nordul și sudul Europei, care leagă portul lituanian Klaipeda, de la Marea Baltică, de portul grecesc Salonic, integrând astfel sistemele de transport ale statelor Inițiativei.

Și sectorul energiei nucleare civile ar putea reprezenta o direcție de interes strategic pentru Inițiativă. Prin proiecte precum construirea reactoarelor 3 și 4 ale Centralei de la Cernavodă și dezvoltarea primei centrale de reactoare modulare mici din Europa și a doua din lume, România poate deveni un furnizor important de securitate energetică în plan regional și pentru întreaga Uniune Europeană.

La inițiativa României, în ultimul an am acordat o atenție specială și securității cibernetice. Am convingerea că, în actualul context geopolitic, creșterea gradului de securitate și reziliență cibernetică, precum și dezvoltarea şi interconectarea infrastructurii și a rețelelor și serviciilor digitale au devenit urgențe care nu mai pot fi amânate și care trebuie abordate integrat la nivelul întregii regiuni.

Distinși invitați,

În doar cinci ani de la lansare, Forumul de Afaceri a devenit un instrument esențial pentru atingerea obiectivelor noastre comune, prin stimularea proiectelor de investiții în infrastructură durabilă, încurajarea parteneriatelor public-privat și susținerea inițiativelor antreprenoriale pentru dezvoltarea regională robustă.

Potențialul regiunii este enorm. Este nevoie de continuarea proiectelor majore de dezvoltare a infrastructurii, implicând și alte state membre ale Uniunii, dar și din Balcanii de Vest și din Vecinătatea Estică. Într-adevăr, consolidând reziliența strategică a țărilor din vecinătatea Uniunii Europene, putem contribui cu adevărat la propria noastră reziliență în ansamblu.

Pentru atragerea și promovarea investițiilor, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a recalibra, consolida și diversifica instrumentele Inițiativei. Inițiative susținute ieri la Summit, precum constituirea unui Fond de Inovare și crearea unui succesor al actualului Fond de Investiții, pot oferi flexibilitate și perspectivă finanțării de proiecte inovatoare și un răspuns adecvat la apetitul investițional al regiunii.

De aceea, atragerea investițiilor este o temă foarte importantă de discuție a Forumului, fie că este vorba despre domeniul transport, despre cel al energiei sau domeniul digital. Vă încurajez, așadar, să valorificați întâlnirile din cadrul Forumului de tip business-to-business și business-to-government pentru ca oportunitățile de afaceri și de investiții să devină proiecte implementate rapid și eficient.

Urez succes deplin dezbaterilor Forumului și îmi exprim speranța că dialogul multisectorial pe care îl veți avea va genera idei inovatoare și proiecte concrete de colaborare.

Vă mulțumesc!

La Palatul Parlamentului, premierul Marcel Ciolacu este gazda sesiunii de deschidere a Forumului de Afaceri, la care participă înalți oficiali: președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, țară coinițiatoare a Inițiativei celor 3 Mări, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, țară coinițiatoare a Inițiativei celor 3 Mări, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, țară care a găzduit ediția de anul trecut a Summit-ului și Forumului celor 3 Mări, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, țară ce va organiza Summit-ul și Forumul de afaceri al Inițiativei celor 3 Mări în 2024.

Invitat special al Forumului de Afaceri este John Kerry, emisar special al președintelui Statelor Unite ale Americii pentru climă.

Sesiunea la nivel înalt are și 4 paneluri pe teme prioritare atât din perspectiva Uniunii Europene, cât și a relației transatlantice: energie, transporturi, digitalizare, investiții.

Inițiativa celor Trei Mări (Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică) este o platformă politică flexibilă și informală care reunește 12 state membre ale Uniunii Europene situate între cele trei mări menționate: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. La Forum vor participa și parteneri strategici care susțin Inițiativa celor Trei Mări: Comisia Europeană, Germania și SUA, precum și invitați speciali și reprezentanți ai organizațiilor internaționale relevante. Programul Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări – „Investing into a resilient tomorrow”: