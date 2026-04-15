Situația politică rămâne tensionată, iar planul premierului Ilie Bolojan începe să se contureze mai clar, chiar dacă sunt încă multe necunoscute. Din informațiile de până acum, premierul nu are de gând să demisioneze, nici măcar în scenariul în care Partidul Social Democrat îi va cere acest lucru. Asta înseamnă că Ilie Bolojan ar putea încerca să rămână în funcție și să conducă un guvern minoritar, format din PNL, USR și UDMR, în cazul în care social-democrații își retrag miniștrii.

Ilie Bolojan a pierdut sprijinul președintelui

Într-un astfel de scenariu, guvernul ar avea nevoie de susținerea Parlamentului pentru a rezista. Unul dintre liderii importanți din PNL, Mircea Abrudean, a explicat că după o perioadă de interimat de 45 de zile, executivul ar trebui să ceară din nou votul de încredere al Parlamentului. Totuși, există semne că PSD nu va aștepta atât de mult și ar putea forța aducerea guvernului în fața Legislativului mult mai rapid.

USR nu vrea să rămână la guvernare fără Nicușor Dan

Discuțiile se poartă inclusiv pe marginea Constituției, mai exact dacă un guvern poate funcționa o perioadă mai lungă fără un nou vot de încredere, în condițiile în care o parte dintre miniștri ar pleca și ar fi înlocuiți temporar. Nici în interiorul PNL lucrurile nu sunt liniștite. Există voci care îl contestă pe Ilie Bolojan și care iau în calcul inclusiv trecerea partidului în opoziție sau schimbarea premierului. Practic, susținerea pentru actualul șef al guvernului nu este una solidă nici în propriul partid.

De cealaltă parte, USR transmite un mesaj ferm. Formațiunea nu își dorește să rămână la guvernare fără Ilie Bolojan și spune clar că, dacă acesta va fi schimbat, nu va mai negocia cu PSD.