Ministrul Emil Hurezeanu va fi chemat, marți, la Palatul Victoria pentru a da explicații după umilințele la care a fost supusă România zilele acestea, relatează Realitatea PLUS.

"Este o situație destul de jenantă și este regretabil că am ajuns în ea. Nu știu care au fost împrejurările care au determinat-o dar, în orice caz, e limpede că dl. ministru trebuie să dea o explicație convingătoare tuturor românilor.

Acele state sau teritorii care nu au politică externă - cum se întâmplă în România astăzi - se numesc protestorate, sunt sub protecția cuiva. Noi am spune că suntem sub protecția cuiva dar nu prea simțim nici protecția și nu avem nici politica externă care să ne facă autonomi. Suntem în cea mai rea situație cu putință.

Domnul ministru ar trebui să dea toate explicațiile, nu doar cu privire la o întâlnire sau alta, ci ce ar trebui să pentru România ca România să aibă o poziție externă.

Având în vedere că la Cotroceni avem un președinte interimar care ar trebui să dea direcția de politică externă dar, în mod evident pălăria e mult prea mare, iar în Guvern avem un ministru de Externe amator - nu are pregătirea specială pentru această poziție chiar dacă a fost ambasador în două state europene", a declarat, marți, europarlamentarul AUR Claudiu Târziu pentru Realitatea PLUS.