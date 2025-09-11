Sorin Grindeanu: Eu știu că nu e simplu. Nu trecem printr-o perioada simplă, dar îmi doresc că în această Coaliție principalul instrument să fie dialogul.



PSD nu funcționează cu încercări din acestea de a disciplină PSD, de a forța PSD să facă anumite... Nu reacționăm corect.



Noi am intrat de bună credință în Coaliție, am făcut o consultare largă în partid, au votat aproape 5 mii de oameni, după care am încercat să facem lucruri bune și încercăm în fiecare zi.

În momentul în care simțim că balanță nu mai e cea corectă, nu ne ține nimeni cu forță. În momentul în care nu e dialogul principalul instrument în cadrul acestei Coaliții și încercarea de disciplinare a PSD-ului. PSD nu reacționează că un copil. Nu e vorba de șantaj nicio secundă

Moderator: S-au desființat dosarele de la DNA? S-au desființat interceptările?

Sorin Grindeanu: Dar PSD nu a reacționat niciodată așa. Eu, atâta timp cât sunt la conducerea PSD-ului, nu ma impresionează chestiuni si abordări de acest tip. Am văzut destule și, știți, ca în reclama aia: << Coafura rezistă>>.





