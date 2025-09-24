Președintele executiv al PSD, Sorin Grindeanu, crede că premierul Ilie Bolojan ar trebui să fie mai preocupat de dialogul în Coaliție decât de a-și impune punctul de vedere prin „ultimatumul și umflatul mușchilor”. Grindeanu a mai precizat că astfel de atitudini nu schimbă viziunea social-democraților, potrivit căreia reforma nu înseamnă doar concedieri.

"Am spus și astăzi că eu nu cred că această abordare ultimativă e un lucru pe care trebuie să-l repetăm și pare că primul ministru a înțeles. Astăzi la conferința de presă, și-a nuanțat poziția. Pentru că oamenii așteaptă de la noi soluții, responsabilitate.

Ultimatumul și umflatul mușchilor… România trebuie să respire, românii așteaptă soluții, nu tensiuni", a explicat Grindeanu, într-o emisiune TV.

Grindeanu îl avertizează pe Bolojan: „Nu poți cere dialog când ignori partenerii din Coaliție”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou semnal de alarmă privind tensiunile din interiorul Coaliției, criticând stilul de guvernare al premierului Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, atmosfera constructivă pe care o invocă prim-ministrul nu poate exista atâta timp cât refuză să ia în considerare propunerile partenerilor de guvernare.

„Când ignori soluții care vin din partea unui partid care are pondere așa mare cum are PSD, atât pe plan local, cât și național – cel mai mare grup din Parlament – nu trebuie să te aștepți să ai un grup lin. Noi venim cu soluții… asta e calea de urmat”, a declarat Grindeanu.

El a subliniat că într-o coaliție formată din patru partide și grupul minorităților, dialogul trebuie să fie principala regulă de funcționare: „Când ești în coaliție cu 4 partide și grup al minorităților, principalul lucru care trebuie să ne anime este dialogul”.

Reforma administrativă: descentralizare, nu concedieri

Grindeanu a explicat și punctul de divergență fundamental între PSD și premierul Bolojan: „Viziunea noastră de premier se desparte în următorul punct fundamental: suntem de acord cu toții să reducem cheltuielile, că în final acest lucru contează. Suntem de acord să lăsăm o autonomie locală, să decidă primarul ce înseamnă reducerea acelor cheltuieli”.

În opinia sa, o reducere uniformă de 5% la nivel național ar însemna concedierea a 13.000 de oameni, ceea ce nu este o soluție sustenabilă: „Lucrurile și pârghiile trebuie să le lași la nivelul primarului, să decidă cu consiliul local”.

Grindeanu a atras atenția și asupra riscurilor unei reforme grăbite: „S-ar putea ca anumite primării să externalizeze servicii, să stea bine pe parametri, dar să crească cheltuielile. Poate spune că nu mai are nevoie de direcție juridică în primărie, nu mai am angajați, dar angajez firmă de avocați și cheltuielile per total sunt mai mari”.

În final, liderul PSD a punctat că există numeroase cazuri de primării cu personal excedentar, dar că soluțiile trebuie să fie adaptate local: „Sunt destule exemple unde avem cazuri de unități administrativ-teritoriale care au angajați în exces. Aceste lucruri trebuie reglate”.