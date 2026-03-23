Grindeanu anunță un referendum uriaș pentru rămânerea la guvernare, după nemulțumirile față de Bolojan: „Este premier cu voturile PSD”

După ședința Partidului Social Democrat de luni, 23 martie, Sorin Grindeanu a anunțat organizarea unui referendum intern care va decide direcția partidului în coaliția de guvernare. Consultarea va avea loc pe 20 aprilie și vor participa aproximativ 5000 de membri PSD. În urma votului, partidul va decide dacă rămâne sau nu în actuala formulă de guvernare.

Decizia finală va depinde de votul membrilor și de relația cu PNL

Liderul PSD a explicat că urmează o nouă ședință a conducerii partidului pentru stabilirea detaliilor legate de întrebările din referendum și modul de organizare.

„Plecăm de la o autoevaluare și apoi a întregii coaliții și a Guvernului. Am hotărât să avem încă o întâlnire a BPN care să stabilească modul de desfășurare, cum vor suna acele întrebări. Imediat după aceea vom acționa în concordanță cu ceea ce doresc membrii PSD. Vom hotărî în ce direcție vom merge noi, PSD. Dacă ceea ce hotărâm noi intră în contradicție cu ceea ce vrea PNL, înseamnă că nu avem viitor în coaliție. Ilie Bolojan este prim-ministru cu voturile PSD. 45%. Vorbim de o coaliție în care ponderea PSD este aproape jumătate”, a spus Sorin Grindeanu.

În același context, Sorin Grindeanu a clarificat poziția partidului în cazul unor posibile schimbări politice. „Nu vom vota un guvern minoritar și nu vom vota o alianță cu AUR”, a declarat Sorin Grindeanu.

Nemulțumiri legate de gestionarea crizei energetice

Întrebat despre motivele pentru care PSD ar lua în calcul schimbarea premierului Ilie Bolojan, liderul social-democrat a invocat probleme legate de comunicare și de gestionarea unor teme importante.

„Avem o opacitate pe care nu înțeleg legată de SAFE. De vreo 2-3 săptămâni, ministrul Energiei și al Agriculturii ies și spun despre faptul că Guvernul trebuie să găsească o soluție pentru criza energiei. Sper ca mâine să avem o soluție”, a spus președintele social-democrat.