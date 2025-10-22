De asemenea, parlamentarul a criticat profunda criză morală și administrativă din sistemul românesc din ultimul deceniu, precum și promisiunile repetate ale celor nouă guverne și zece miniștri ai Sănătății, care au anunțat proiecte ambițioase, dar nu au dus la îndeplinire niciunul dintre angajamentele asumate public.

„Vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a vorbi despre episoadele dureroase de la Iași și Rahova, care arată încă o dată cât de adâncă este criza morală și administrativă din sistemul românesc.

La Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde au murit șapte copii, aflăm cu indignare că, în ciuda tragediei, persoanele aflate în funcții de decizie în perioada incidentelor continuă să ocupe posturi-cheie, iar responsabilitatea pare să fi fost înlocuită de tăcere și cosmetizare administrativă.

După tragedie, s-a cerut demiterea managerului. S-a făcut – dar în stilul bine cunoscut al administrației dumneavoastră din ultimii 35 de ani.

Această măsură a fost doar una de fațadă, fără nicio intenție reală de schimbare.

În loc ca această tragedie să fie momentul unei asumări reale a responsabilității, am asistat la o serie de decizii administrative care par menite mai degrabă să protejeze funcții și persoane, decât să clarifice cauzele și să repare ceea ce nu funcționează.

Potrivit informațiilor apărute în presă, fosta șefă a secției ATI este în continuare angajată în spital, însă ocupă în prezent un alt post-cheie — cel de director medical. Mai mult, în urmă cu câteva zile, aceasta a condus raportul de gardă, fapt care demonstrează că nu vorbim despre o schimbare reală, ci despre o simplă redistribuire a acelorași persoane în funcții diferite.

Aceasta nu este doar o problemă de management local – este imaginea unei țări în care tragediile se sting în uitare, iar responsabilitatea este mereu amânată.

Din 2015, când a avut loc tragedia de la Colectiv, și până în prezent, când o nouă tragedie a zguduit Bucureștiul, în cartierul Rahova, nouă guverne și zece miniștri ai Sănătății au vorbit despre construirea centrelor pentru mari arși și a spitalelor noi.

Niciunul nu a dus proiectele la capăt. Toți au anunțat planuri, termene și hărți ale speranței, dar, în realitate, nu s-a construit nimic.

Nouă guverne și zece miniștri ai sănătății au venit și au plecat, fiecare cu propriile planuri și declarații. Niciunul nu a reușit să finalizeze ceea ce ar fi trebuit să fie o prioritate națională.

Domnilor guvernanți, câți copii și oameni nevinovați trebuie să mai moară ca să se schimbe ceva?

Tot ceea ce faceți în prezent lasă impresia că așteptați ca aceste tragedii să se stingă în tăcere — să fie uitate odată cu o nouă explozie, un incendiu sau, mai grav, cu alți copii și oameni nevinovați care își pierd viața.

Consider că este inacceptabil ca, în fața unor incidente care pun în pericol vieți, reacția autorităților să se limiteze la permutări administrative și la tăcere instituțională.

Solicit transparență totală în anchetele aflate în desfășurare, suspendarea din funcție a tuturor celor implicați în evenimentele tragice și asumarea publică, clară, a responsabilității.

Este timpul ca această lipsă de responsabilitate să înceteze. Românii nu mai au nevoie de explicații goale sau de rotația acelorași persoane în funcții.

România are nevoie de adevăr, nu de cosmetizări administrative. Are nevoie de spitale sigure și de responsabilitate, nu de scuze.

Și, mai ales, are nevoie ca pentru familiile care și-au pierdut membri în aceste tragedii să se facă dreptate” a declarat deputatul AUR, Gianina Șerban.