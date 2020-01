Ce spune Aurelian Bădulescu despre gestul indecent de la Primărie

Într-o intervenție pentru realitatea.net, viceprimarul Capitalei și-a explicat gestul. Aurelian Bădulescu spune că, de fapt, în acel moment discuta cu un coleg de la PSD, dar recunoaște că gestul său nu a fost demn de o instituție publică.

"Toată presa a scos în față gestul meu să nu iasă prostiile spuse de cei de la USR acolo. E adevărat, e urât ce am făcut, era o discuție cu un coleg de la PSD, eu nu am avut treabă cu ea. Eu mă adresam unui bărbat, că am făcut-o acolo, asta e viața. Este un gest asumat, că nu pot să nu-l asum. Ce să spun, că nu am făcut? Se întâmplă multe într-o instituție publică. Dacă mă adresam către ea (nr. consilierul general Ana Ciceală) spuneam: Da, domne, și nu îmi pare rău. Orice bărbat vorbește de la bărbat la bărbat așa", a declarat viceprimarul Aurelian Bădulescu, pentru realitatea.net.