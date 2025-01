"Mă adresez românilor din afara granițelor. am văzut si eu acea video editare jalnică a sistemului. Dragi romani, nu lăsați sa se rupă legătura dintre noi, asta si-au dorit mereu, sa ne dezbine. S-au speriat de acțiunile juridice pe care le-am declanșat si caută să se ia de orice vorbă rostită. Le este frică de unirea noastră ca neam, folosesc afirmații scoase din context, caută turnători care si-ar vinde si mama pentru a servi sistemul corupt. Ne vor prosti săraci, este un adevăr, am mai spus că cei mai multi dintre romani sunt ținuți intenționați ca sclavi ca să servească Europa, politicienii sunt cei care si-au bătut joc de valorile noastre morale. Ei sunt singurii care trebuie sancționați. Masa corupției este ușor de recunoscut, când vedeți că încearcă să dezbină oamenii atunci suntem puternici iar lor le este frică. Suntem aproape de victorie, să ne reîntregim ca neam, să numai fim nici săraci, nici prosti, nici umili așa cum ne vor politicienii. Românii sunt buni, puternici, unii cu alții și toți cu Dumnezeu. Azi am văzut că sunt din nou o țintă, dar rămâne întrebarea, ați găsit tezaurul? Ați recuperat istoria neamului nostru?”, a declarat Călin Georgescu la Realitatea Plus.