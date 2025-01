În continuarea mesajului său, Georgescu atrage atenția asupra impactului devastator pe care conflictul îl are nu doar asupra Ucrainei, ci și asupra Europei, subliniind că politicienii trebuie să prioritizeze viața și siguranța oamenilor înainte de interesele de război. El îndeamnă la un dialog constructiv, subliniind că pacea ar trebui să fie scopul principal, în locul escaladării conflictului.

„Buna seara,

Legat de declaratiile facute astazi de purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean de Externe, doresc sa imi exprim clar pozitia pentru a nu ramane loc de interpretari politicianiste.

Am toata empatia si respectul fata de poporul ucrainean. Ne-am deschis granitele si usile caselor pentru vecinii nostri. Am insa o problema cu coruptia si cu atitudinea falsa a politicienilor, inclusiv a celor de la Kiev. Da, asta este adevarat. Doresc sa intreb Ministerul ucrainean de Externe cate cazuri de inalta corputie au existat in Ucraina de la inceperea razboiului? Cati bani europeni au fost furati de acestia prin incercare europeana si implicit romaneasca de a ajuta Ucraina? Am de asemenea o problema cu semi-dictatorii care pun in fata interesului national propriul interes si pe cel al grupului pe care il reprezinta. De aceea intreb: De ce domnul Zelenski, la fel ca domnul Iohannis, nu permite alegeri libere. Oare nu cumva le este teama? Cate familii si-au trimis copiii la lupta in iadul de pe campul de lupta din Ucraina si nu s-au mai intors? De cate ori domnul Zelenski a cerut dialog inainte sa ceara arme? Niciodata.

Deci da, recunosc, am o problema cu aceasta atitudine a sa. Scopul lui trebuia sa fie acela de a-si proteja poporul in primul rand. Pamanturile se pot negocia, dar viata este ne negociabila.

Cand spun ca Ucraina va pierde batalia dintre marile puteri o fac gandindu-ma la faptul ca administratia de la Kiev este doar un actor, un simplu actor in filmul marilor regizori internationali. Viata poporului ucrainean trebuia pusa inaintea intereselor de razboi, interese care ne-au decimat economic pe toti, in intreaga europa. Suntem cu totii victime colatereale ale acestui conflict, este normal sa pot avea o opinie, aceea pe care am exprimat-o constant, si anume pacea si numai pacea.

Ca exemplu, vad ca in supermarketuri se vinde miere din Ucraina, cea lovita de bombe toxice. Nu este de bun simt sa ma gandesc si la sanatatea poporului meu si sa stiu de ce importam dintr-o tara aflata in conflict, in timp ce apicultorii romani pierd albinele care, culmea, nu sunt intr- zona de conflict?

Faptul ca Ucraina este un stat infiintat la dorinta marilor puteri este un fapt istoric. Nu trebuie sa fie considerata o afirmatie tendentioasa sau defaimatoare. Chiar si Germania s-a reinventat in 89 prin cadrea zidului, deci nu trebuia privita afirmatia ca pe un afront, ci ca pentru un adevar istoric de care sa tinem cont. Ce au decis marile puteri, tot ele au puterea sa rezolve. Politica de la Kiev nu pare ca ajuta in acest proces, din contra, doar agita un conflict care a trimis milioane de ucraineni peste granite si alte cateva milioane intr-o lupta nobila dar, in acelasi timp, inechitabila ca aport de forte, iar politicienii stiau,iar acest lucru este foarte grav. Pentru ca unde a dus asta? La distrugerea tarii, a familiei ucrainene si la destabilizarea economica a Europei. Prin razboi nimeni nu are de castigat, nici popoarele, nici natiunile, doar lorzii razboiului, cei care fac miliarde de euro din productia de arme.

In ceea ce priveste referirile la teritoriile romanesti din Ucraina, ma bucur sa vad reactia vehementa a Ministerului ucrainean de Externe, pentru ca asta inseamna ca diplomatii de la Kiev au simtit si ei cum suna o afirmatie care creaza frustrare nationala. Este la fel cum se simt zeci de mii de romani din Ucraina, profesori, familii si toti laolalta cand vad ca nici ei nu primesc prea mult respect pentru limba si istoria poporului roman, popor care si-a deschis bratele si inima in fata valurilor de refugiati ucraineni.

Ma bucur de asemenea ca avem resurse naturale, altfel politicienii de la Kiev ar fi trimis in frig tot poporul roman, prin inchiderea gazului rusesc, asa cum au procedat cu alte tari din Europa din anul acesta de la 1 ianuarie. Da, este un adevar. Putem spune ca prin actiunile lor au pus Ucraina pe primul loc, dar au pus Ucraina cea politica pe primul loc, nu Ucraina oamenilor, care vor sa fie pace. Poporul ucrainean poate castiga lupta pacii, poate recastiga teritoriile la masa dialogului, dar nu poate readuce oamenii iubiti inapoi in familiile lor. Asa ca pe diplomatii ucraineni ii intreb sincer: Chiar vreti in Europa? Atunci alegeti democratia si lasati oamenii sa aleaga la randul lor democratic care le este viitorul. Exact ceea ce am solicitat sa se intample si in Romania. Razboiul nu trebuie sa fie niciodata decizia politicienilor, pentru ca nu ei lupta pe campul rece si noroios, ci oameni simpli, cei care mereu sufera cu adevarat, in timp ce politicineii dau ordine din palatele lor calde.

La final, ma adresez romanlor din afara granitelor. Am vazut si eu acea video editare jalnica a sistemului. Dragi romani, nu lasati niciodata sistemul corupt sa rupa legatura dintre noi ca oameni. In fond, asta si-au dorit mereu, sa ne dezbine. Distrugatorii politici care scot din context orice afirmatie s-au speriat de actiunile juridice pe care le-am declansat, si cauta acum sa se lege de orice vorba rostita cu intentia de a ne destrama. Le este frica de unirea noastra ca neam, inventeaza stiri false, folosesc afirmatii scoase din context, cauta turnatori, care si-ar vinde si mama pentru a servi sistemului corupt. Faptul ca politicienii romani ne vor saraci, prosti si manevrabili, este un adevar. Am mai spus si cu alte ocazii ca cei mai multi dintre romanii din afara granitelor sunt intentionat tinuti ca sclavi ca sa ii serveasca pe bogatii Europei. De aceea luptam acum, mai mult ca niciodata. Politicienii sunt cei care si-au batut joc de valorile noastre morale si intelectuale, ei sunt singurii care merita sanctionati de romani pentru toate inechitatile sociale la care asistam de 35 de ani. Fata coruptiei este usor de recunoscut. Atunci cand vedeti ca incearca sa dezbine oamenii, tocmai atunci sa stiti ca suntem puternici si ca lor le este frica. Suntem aproape de victorie, suntem aproape sa ne reintregim ca neam, sa nu mai fim nici saraci, nici prosti, nici umili, asa cum ne vor politicienii, ci demni. Romanii sunt buni, romanii sunt puternici, romanii sunt unii cu altii si cu Dumnezeu. Azi am vazut ca au schimbat subiectul, folosindu-ma din nou ca tinta. Dar ramane intrebarea: Ati gasit tezaurul, ati recuperat istoria neamului nostru?”, a spus Călin Georgescu la Realitatea Plus.

