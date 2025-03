"Sunt pe drum de la Cluj. Era de asteptat sa actioneze asa sistemul, sa puna cativa indivizi violenti sa-i faca sa uite ce s-a intamplat. BEC nu-si poate atribui o decizie a CCR-ului. Omul cel mai votat de romani e Calin Georgescu. O sa incerce sa-i impute lui Calin Gaorgescu, mie.

Dimineata vom avea o intalnire cu Calin Georgescu si, in functie de ce decide el, asa mergem si noi mai departe, nu ne dezicem.

Oamenii vor iesi si mai mult in strada. Norocul meu, daca e sa zic asa, e ca m-ati sunat mai devreme si am anuntat sa fie toata lumea pasnica si asa a fost, 99% din participanti, in afara cativa infiltrati din partea sistemului.

Repet, acestea sunt fumigene care sa descurajeze protestele care vor fi maine si poimaine", a spus George Simion, într-o intervenție la Realitatea PLUS.