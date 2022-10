„Exclus să știu. În sâmbăta Paștelui, am făcut o tamponare mică cu un domn, am intrat în spatele lui pe centura Buzăului. Am făcut amiabilă, am mers la service, am plătit reparațiile. Atât știam. Până seara trecută, când poliția a dat prin stație că am permisul suspendat. Am sunat acasă să verifice dacă am primit ceva cu carnetul suspendat, nu era nimic cu chestia asta. Era o comunicare de la parchet în care spune că e ordonanță de clasare.

Nu eu am condus autocarul, nu am carnet pentru el. Un coleg a condus. (...) M-au percheziționat foarte atent, cine știe ce sperau să găsească”, a spus George Simion, sâmbătă seara, la Realitatea PLUS.

Reamintim că Poliția i-a deschis un dosar penal lui George Simion, după ce a condus, joi noapte, cu permisul suspendat. Liderul AUR a rămas fără permis după ce a provocat un accident, în aprilie, la Buzău, în care o persoană a fost rănită. Dosarul a fost clasat pentru că victima nu a depus plângere.

Simion a susținut că nu știa că avea permisul suspendat. Liderul AUR spune că victima l-a sunat la 3 zile de la accident, i-a spus că are amețeli, iar el i-a spus să meargă la spital.