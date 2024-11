George Simion invită publicul la o privire intimă asupra vieții sale personale, în apartamentul modest din București, unde locuiește împreună cu soția, Ilinca, și fiul lor, Răducu. Deși locuiește într-un apartament de 52 de metri pătrați în chirie, Simion subliniază că familia sa este fericită și nu are nimic de ascuns, răspunzând astfel acuzațiilor recente privind presupusa sa legătură cu spionajul rus.

În cadrul vizitei, Simion a deschis ușa locuinței sale și a invitat echipa unui celebru post TV să vadă cum trăiește, fără a ascunde nimic. În ciuda faptului că nu deține o locuință proprie, el și familia sa se simt bine în spațiul lor, iar chiria este acoperită de statutul său de parlamentar.

Ce găsim în frigiderul lui George Simion?

În cadrul vizitei, Simion nu a ezitat să-i ofere jurnalistului o masă în familie. Având în vedere că aceștia țin Postul Crăciunului, frigiderul și bucătăria lor sunt pline cu mâncăruri de post. Meniul a inclus tocăniță de cartofi și ardei copți. Cu permisiunea gazdei, echipa TV a deschis frigiderul și a constatat cu umor că nu găsește delicatese extravagante, precum icre de Manciuria, ci doar produse simple și sănătoase.

În frigiderul liderului AUR se găsește brânză, lapte, pate vegetal, salată de vinete și… secretul energiei de care beneficiază George Simion: un amestec de miere și cătină. Acesta i-a fost oferit de un prieten al liderului AUR, care are o stupină în Alba Iulia. Simion a explicat că acest amestec natural îl ajută să scape de oboseală în doar câteva zile.

„Am de toate în frigider, am mulți prieteni care mi-au dat brânză, îmi place mult pate vegeta în perioada asta de post, am energizant. Am un prieten care are o stupină la Alba Iulia, scap de oboseală în 5 zile. Cătină cu miere și este o soluție de energizant plus cu păstură, numai chestii naturale. Uite de aici am energie. Mai am brânză pentru Radu. Îmi trebuie ceva mai mult? Nu. Am de toate. Nu e cine știe ce la noi, dar noi suntem bine, suntem fericiți.”, a spus politicianul în cadrul unui post TV de știri.