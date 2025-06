„Cunosc vinovații, dar vor să ascundă adevărul! Coaliția trădării naționale PNL-PSD-USR-UDMR a blocat înființarea unei Tragedia putea fi evitată, însă Ministerul Mediului condus ani de zile de PNL și UDMR a dormit în bocanci! Zero măsuri, zero asumate, doar nepăsare și corupție instituționalizată”, a afirmat George Simion, de la pupitrul Camerei Deputaților.

Liderul suveranist a mai subliniat faptul că USR s-a alăturat demersului de blocare a inițiativei AUR, ceea ce demonstrează că „noua coaliție funcționează perfect când vine vorba de protejarea trecutului comun și a responsabilităților împărțite”.

Deputații au respins miercuri, prin vot, înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru investigarea cauzelor producerii accidentului ecologic de la Salina Praid şi identificarea responsabilităţilor instituţionale.

Pentru înființare au votat 100 de aleși, împotrivă 121, iar 53 s-au abținut.

🚨These traitors who call themselves ‘pro-Europeans’ blocked today in the @cdep_ro setting up a parliamentary committee to investigate #PraidSaltMine disaster.



Only those who want to hide the truth and their accomplices would oppose searching the causes of such a catastrophe.