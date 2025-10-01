„Nu e frumos, dar uneori mizeria se ascunde sub preș”, a recunoscut, într-un acces de sinceritate, unul dintre susținători, într-un comentariu devenit viral pe rețelele sociale.

Oameni buni, vă rog frumos, nu mai distribuiți filmul cu Nicușor la Timișoara.

Aceasta este o rețea globală, ajungem de râsul planetei. Știu că nu este frumos dar câteodată mizeria se bagă sub preș. — Bogdani 🇷🇴 (@abco75) September 30, 2025

Moment stânjenitor pentru președintele Nicușor Dan la o ceremonie militară în Timișoara.



O admiratoare a avut o reacție similară: „Am fost una dintre cele mai înfocate susținătoare ale lui Nicușor Dan. Îl apăram cu dinții, mă certam cu prieteni, credeam că omul chiar are viziune. Și azi? Azi îmi e jenă să recunosc că am pus atâta speranță într-un personaj care reușește să ne facă de râs mai rău decât oricine.”

Ulterior, persoana respectivă a adăugat un comentariu și mai usturător: „Și dacă eu, care eram anti-Călin Georgescu până în măduva oaselor, ajung să spun acum că l-aș prefera înapoi… atunci da, e grav. Foarte grav!”

Reacțiile vin după ce Nicușor Dan a făcut o serie de gafe, de la greșeli de protocol până la un discurs greu de înțeles, pe alocuri, dar și reacții ușor copilărești, mai ales în cadrul unui cadrul oficial.

