Gafele în cascadă ale președintelui Nicușor Dan au ajuns să-i îngrozească până și pe susținătorii săi: "Nu mai distribuiți, ne face de râs!"

Comportamentul și reacțiile publice ale președintelui Nicușor Dan încep să provoace nemulțumiri chiar și în rândul susținătorilor săi cei mai devotați. După apariția unor filmări din timpul vizitei la Timișoara, în care șeful statului a fost surprins în ipostaze stângace sau copilărești, mai mulți simpatizanți au ajuns chiar să ceară ca imaginile să nu mai fie distribuite. 

„Nu e frumos, dar uneori mizeria se ascunde sub preș”, a recunoscut, într-un acces de sinceritate, unul dintre susținători, într-un comentariu devenit viral pe rețelele sociale. 

Moment stânjenitor pentru președintele Nicușor Dan la o ceremonie militară în Timișoara.


O admiratoare a avut o reacție similară: „Am fost una dintre cele mai înfocate susținătoare ale lui Nicușor Dan. Îl apăram cu dinții, mă certam cu prieteni, credeam că omul chiar are viziune. Și azi? Azi îmi e jenă să recunosc că am pus atâta speranță într-un personaj care reușește să ne facă de râs mai rău decât oricine.”

Ulterior, persoana respectivă a adăugat un comentariu și mai usturător: „Și dacă eu, care eram anti-Călin Georgescu până în măduva oaselor, ajung să spun acum că l-aș prefera înapoi… atunci da, e grav. Foarte grav!”

Reacțiile vin după ce Nicușor Dan a făcut o serie de gafe, de la greșeli de protocol până la un discurs greu de înțeles, pe alocuri, dar și reacții ușor copilărești, mai ales în cadrul unui cadrul oficial.

Nicușor Dan, discurs plin de gafe la Timișoara: "Învățăm...furăm unii de la alții...". Șeful statului a lăsat

 